新北市長侯友宜確定代表國民黨參選2024總統大選。對此，國民黨新北市中和區黨部主委張智倫今（17日）表示，恭喜侯市長代表國民黨挑戰2024，國民黨沒有分裂的本錢，唯有團結才有辦法下架民進黨，如今是中和區立委初選民調期間，懇請鄉親唯一支持張智倫，與侯市長一起為台灣打拼。

張智倫表示，民進黨施政失去民心，國民黨必須團結一致，整合所有非民進黨力量才有可能戰勝民進黨，如同侯市長所言「必須大破大立，再次讓政黨輪替，唯有再次讓政黨輪替，才能夠救國家、救台灣！」2024是關鍵一年，將影響台灣未來發展。

張智倫強調，自己有信心可以替國民黨收復中和失土，有能力與侯市長一起打拼救台灣，此時，更不應該分你我，團結支持張智倫，讓他用會計師專業與侯市長一起讓台灣的經濟更好、讓台灣的下一代更幸福。

此外，他強調，第八選區（中和）立委初選將於5月17日至19日舉辦電話民調，5月20日黨員投票，「地方議員不能少、中和立委多1席」，才是真正符合中和民眾的最大利益，懇請民眾電話民調唯一支持張智倫。