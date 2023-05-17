做骨髓移植手術前需檢驗HLA（人類白血球抗原）契合度，避免雙方拒絕反應；一名醫界人士表示，日前在幫一家人做HLA契合度檢驗時，發現父親與2個孩子完全不契合，母親則是一半契合，他崩潰說「到底該不該跟那個爸爸透露啊？就是他老婆背地裡跟小王生了兩個」。

該網友在PTT發文，他日前在做一家人的HLA（人類白血球抗原）的契合度，藉以判定骨髓移植的適合性，因為HLA型是遺傳父母各一半，因此照理孩子與雙親就是「一半契合」，但原PO卻發現該名父親與2個兒子都是「完全不合」，母親則是一半契合，2個兒子互相則是部分契合。

原PO說依照檢驗結果，明顯就是2個兒子並非父親所親生，他發文「到底該不該跟那個爸爸透露啊？就是他老婆背地裡跟小王生了兩個」；其他網友留言「你不講也應該出個報告，讓他有機會懂，是職業道德」、「報告老實寫，他沒發現就算了」、「誠實寫下科學的部分，免得之後被人家報復性訴訟報告不實」、「你就直接跟他說老婆一半契合，你不契合」。

不過也有網友提出「娶離婚過的，有可能嗎」、「有可能是繼父啊，那也沒啥」、「確定不是再婚嗎」、「有時候只是繼父不用想太多」；在進行移植手術時HLA決定組織相容性，貢獻者和接受者的HLA越相似，排異反應就越小，HLA型是醫學上判明的遺傳基因情報的一部分。