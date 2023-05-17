國家文藝獎得主劉鳳學於5月17日辭世，享壽98歲。舞蹈家林懷民聞訊表示不捨，他表示，劉鳳學是舞蹈界最德高望重的前輩，「她做研究時追根究柢，做教學時契而不捨，對舞蹈動作堅持到底，一個人做了別人六、七輩子做不到的事。」

新象藝術創辦人樊曼儂對劉鳳學表達崇高的敬意，她表示，劉鳳學可說是現代舞的先驅，「她在我們那個年代，是一個有創意的人，對舞蹈極為堅持的人，她從身體、體育的角度，將其化為舞蹈，我要向她致敬，她是現代舞先驅。」

國家文藝獎得主平珩表示，劉鳳學既是學者又是表演家，很不容易，同時對人溫暖，之前舞蹈空間舞團助理藝術總監陳凱怡的先生，同時也是新古典舞團的舞者羅慶成，「凱怡有時會參加新古典舞團的演出，他們的兒子也會加入跳舞，劉老師因此每一年都會記得要請他們吃飯，她對學生輩的關心，是難以想像的細膩。」

平珩表示，劉鳳學她的作品豐富，做事情很有系統，包括她的唐代樂舞系列、原住民系列、布蘭詩歌等，同時又是舞譜專家，走在時代的前端，而且60歲讀博士，毅力令人佩服。