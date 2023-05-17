澎湃新聞17日報導，湖北省恩施州宣恩縣珠山鎮獅子關景區16日11時19分許，一載有8人的9人座商務車，從限載7人的水上浮橋落水，導致三女兩男5人死亡。知情人士透露，車上8人均來自山西長治，目前，該景區已暫停營業，當地正開展善後事宜及事故調查工作。

宣恩縣位於湖北省西南部，境內自然資源富集、山水風光秀麗。但直到2016年5月1日才擁有首個經營性景區--獅子關旅遊區。開門後，水上浮橋被當地部門指出存在未經安全鑒定、沿線未配備救生圈等問題。宣恩縣政府官網2016年5月3日顯示，當時水上浮橋只有行人通過。不過，2022年另一則報導圖片顯示，橋上既有行人也有車輛。

該浮橋係上海旗華水上工程建設股份有限公司（旗華公司）修建，事發後，該公司稱，浮橋上「我們只允許開觀光電瓶車，他們（後來）做的有安全評估報告（說）可以開機動車，但要有人管理，速度不能快，而且間距不能近。」

澎湃新聞報導，旗華公司董事長孔飛說：「浮橋建造最重要的是安全問題，我們採用了水上錨固系統專利技術，可保證浮橋在300米深、45米水位落差情況下也可以安全使用，在雲南金沙江主航道水上漂浮樂園、貴州羅甸紅水河景區大型水上漂浮樂園等地已有成功案例。」針對岸上道路與水上浮橋安全銜接問題，則使用了特殊訂製的鋼結構連接兩端引橋，可隨著水位漲落自由調節，保障汽車及行人安全通行。

報導稱，為了保障大量行人在浮橋上行走的安全性，浮橋兩側安裝了高強度柔性安全護欄。為了提高浮橋的耐久性，還採用了高性能抗長期老化環保水上專用複合材料，結合水上錨固系統專利技術，可抵抗15級颱風且可抵抗洪水衝擊和長期的水浪波動。

旗華公司受訪時指出，近日發生的事故「跟我們沒關係」。他說，針對該項目，「我們只允許開觀光電瓶車，他們（後來）做的有安全評估報告（說）可以開機動車，但要有人管理，速度不能快，而且間距不能近。」

宣恩新聞網2019年8月報導，宣恩縣、珠山鎮政府聯合各部門安全檢查發現，獅子關旅遊區漂流安全設施配備不到位，浮橋未經安全鑒定，責令漂流專案立即停止營運、浮橋立即禁止車輛通行，並對該景區下達責令限期整改指令書。

澎湃新聞報導，遊客稱上橋後車速靠「自覺」，事發時橋面是溼的，多名曾自駕開上獅子關景區水上浮橋的遊客車輛上浮橋前景區有語音提示：「行人禁止上橋，車過浮橋請打開車窗，限速20碼，請保持車距。」路邊也有限速20公里／小時的提示牌，但到了橋上看「路況」和自覺。如果橋上車輛較多且距離近，那就只有緩慢行駛，如果車少橋面也乾燥，速度很容易超過20公里／小時。

此外，該景點處設置了「浮橋限行七座以下車輛」的警示牌，但此次出事的商務車則為9座，且乘坐8人。

「我們（坐）的車開到跟前，就看到護欄被撞壞了，有兩個人在水裡掙扎。然後觀光車就停下來了，我們也都下車，幫忙救人。」目擊事故的胡女士說，當時他們和觀光車的駕駛員拉上來一男一女，獲救男子說車上還有人，請求大家幫忙。其他的人就向候車亭方向大喊，「救援、救援！」觀光車駕駛員也在通過對講機報告情況。

此外，有網友注意到，事發時的視訊顯示，出事的黑色商務車後排未將車窗降下，這也就意味著，車輛落水後，車內乘客失去了從車窗鑽出的機會。目前，該景區已暫停營業，正開展善後事宜及事故調查。