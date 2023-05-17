高雄市美濃湖畔市集街頭藝人藝術表演。（美濃商圈促進會提供／林雅惠傳真）

高雄市美濃湖畔市集即將在本周六、日登場，現場有高達50攤來自各地的小農、手作職人與特色人氣美食品牌，不僅來自鄰近縣市的優質農產品及當地當令新鮮蔬果等農產、特色手作藝品、美食饗宴，此外，還有街頭藝人藝術表演，活動期間逛市集，滿額即可享清冰一碗，讓您逛市集外也能清涼消暑。

美濃商圈促進會表示，由於美濃在地店家過於分散，因此透過市集讓更多人認識美濃店家，也打造專屬品牌市集「愛美小市」，讓更多遊客喜愛到美濃遊玩，帶動地方經濟成長，也盼市集提供東高雄地區特色小農或文創品牌，讓小農能夠就地在家鄉擺攤無需再跑市區或外縣市，在自己家鄉也能找出自己一片天。

民眾凡活動期間來逛市集及美濃指定店家消費，滿額就可以享美濃名店東門冰果室清冰一碗消消暑，期間限定，歡迎市民攜家同遊，與家人一同漫遊美濃湖，留下美好的回憶。

美濃區瀰濃社區發展協會理事長宋順光表示，市集現場有父女街頭表演展現天賦提琴技藝及幽美琴聲，他們的音樂凝聚著愛和親情，將觀眾們帶入一個溫暖的音樂世界，希望他們的才華和勇氣可以激勵其他年輕音樂家和家庭，勇敢追求自己的夢想。

美濃商圈促進會理事長林享達表示，此次消費滿額贈清冰活動採數位券的方式，讓清冰兌換券數位化成為該市集邀請在地小農與攤商共同響應之綠色行動，期望透過綠色及永續生活消費方式，讓逛市集的民眾吃冰消暑盡情地享受悠閒的假日午後時光外，還能同時愛地球，將低碳永續理念深耕於日常生活中。