大陸海協會即將換屆，不過，近期先補上兩名副會長，分別為現任國台辦新聞局長兼發言人馬曉光，以及交流局長黃文濤，同時，秘書長原為國台辦綜合局長馬國樑，現也換成王冰。

海協會目前為第四屆理事會。現任會長為張志軍，常務副會長為龍明彪，副會長為孫亞夫、李亞飛、周寧、李文輝。如今又補上馬曉光及黃文濤。