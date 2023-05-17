美國好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）離婚鬧得不愉快，安柏赫德在《華盛頓郵報》刊登文章表示自己被強尼戴普家暴，導致強尼戴普被電影《怪獸與鄧不利多的秘密》踢出劇組，他在好萊塢工作機會受到影響，近日他帶著新作品亮相第76屆坎城影展，他回應：「我不需要好萊塢」。

「第76屆坎城影展」近日舉行，強尼戴普帶著新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）出席，這是他和安柏赫德的糾紛結束後的第一部電影，被認為是回歸作，期間他因前妻曾傳出被好萊塢抵制，對此強尼戴普回應：「我被好萊塢抵制了嗎？你必須毫無感情才會覺得『不，這一切都沒有發生，這是一個奇怪的笑話』，當你因為某些流言被要求退出正在拍攝的電影時，是的，你會覺得被抵制」。

不過他也霸氣回應：「我不覺得被好萊塢抵制，因為我不考慮好萊塢，我不需要好萊塢」，強尼戴普認為「這是一個奇怪又好笑的時代，每個人都想要做自己，但他們不行，他們必須與其他人保持一致，如果你想過那種生活，我祝你一切順利」，對於外界認為新電影是復出之作，強尼戴普幽默回應「顯然，我已經第17次復出了」，他表示一直在想「復出」這個詞從哪來，因為他哪裡都沒去。

強尼戴普與《杜巴利伯爵夫人》導演麥雯互動熱絡，破除不合傳聞。（圖／美聯社）

他主演的電影《杜巴利伯爵夫人》是本次坎城影展的開幕片，紅毯上強尼戴普來者不拒，停留了5分鐘才離開，與女主角兼導演麥雯挽手亮相，該片首映後全場鼓掌長達7分鐘，強哥也激動落淚，並對觀眾鞠躬表達謝意。

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