女神張柏芝與謝霆鋒離婚後，在2018年又生下1子但未公開生父身分，沒想到日前張柏芝在社群上合影的萌娃，立刻被瘋傳是小兒子Marcus，深邃五官引起熱議；豈料，被眼尖網友發現Marcus已經4歲，與畫面中樣子不符合，沒多久有資深粉絲直言那是她同母異父姊姊戴碧芝的女兒Caia，全網誤會大了。

張柏芝昨（16日）在IG限時動態上分享與兒子們出遊的畫面，她自拍在飯店裡的狀況，其中一段她與一名混血萌娃合影，被瘋傳正是4歲小兒子Marcus，超清晰正臉有著水汪汪眼睛、挺鼻和茂密的頭髮，許多人都盛讚和2位哥哥小時候一樣帥。

有資深粉絲指出與張柏芝同框的萌娃是她姊姊戴碧芝的女兒Caia，但吃早餐時Marcus還是有不小心露臉。（圖／摘自張柏芝IG）

但隨著話題延燒，有眼尖網友認為影片中萌娃看起來還不足4歲，走路的樣子更像學會走路不久的樣子，和張柏芝4歲小兒子Marcus勾不到邊；不久後有張柏芝的資深粉絲跳出來解惑，影片中的萌娃並不是Marcus，而是張柏芝同母異父姊姊戴碧芝的女兒Caia。

原來張柏芝帶兒子們到美國度假，順道與姊姊戴碧芝一家一起玩；據悉，張柏芝雖然與戴碧芝不是同一個父親，但姊妹感情相當好，當年張柏芝離婚後曾帶著2個兒子到加拿大投靠姊姊，之後生下Marcus也有她幫忙照顧，讓她能強勢回歸演藝圈，好好工作賺錢。