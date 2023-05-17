前陸軍女輔導長「內內」因和男友在營區激戰，並自拍性愛片遭外流，兩人因此被軍方記過、汰除，她轉而進軍成人平台SWAG，受到外界高度關注，16日她開直播回答粉絲問題，卻被斷章取義，對此，她也發聲明還原真相。
內內16日開直播，回答粉絲好奇的問題，其中被問到為什麼要在營區自拍？她自嘲「我就是犯X」，並承認「一開始是我先提出的」，隨後有人也問她是否在營區較有感覺？她也直言：「當然會比較有感覺」，並解釋因為在不對的地方做不對的事情。
不過今（17日）晚內內在IG發聲明，表示因為原意遭到歪曲，導致輿論對她謾罵，「我從沒為了侮辱國軍或讓自己一砲而紅，而故意在營區做出爭議事件」，她自嘲是傻子，也不幸得到了懲罰。
她也還原直播內容「因為在不對的地方做不對的事，當然比較有感覺，請大家不要這樣做。」強調她是在講述一個負面的情況，並應該避免這樣行為，而不是鼓勵或支持它。
內內很遺憾因為這種誤解，導致她從軍時職業道德和形象造成了不公正的損害，「雖然我做錯事了，但我仍是前軍官，仍以國軍為榮，工作時都堅守著責任感，並致力於提供正確的指導和支援」，因此她希望透過聲明能澄清誤解。
最後她向所有對她產生疑慮或誤解的人致以最誠摯的歉意，「我將繼續履行我的職責，我會在平台上利用流量訴說更多受害者的心聲，我也期許我的勇敢能讓更多活在陰暗處的人站起來」。
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