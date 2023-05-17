位在延三夜市附近的某間咖啡店，因不滿女客人留下一星負評，竟肉搜對方個資，連發30篇限時動態公審、嘲諷，引爆網友怒火，反起底店長，發現店長黑歷史滿滿，曾經上過節目，還有欠債、買粉絲衝人氣等操作。

日前一名女子到該咖啡店消費，被告知低消200元，點了咖啡後還需要60元才能湊齊，未料店家卻表示，低價食品已售完，剩下都是要價200元以上的甜品，但女子僅是隻身前往，加上剛吃過飯，實在吃不下鬆餅類甜食，決定離開店家，並留下一星評論表達心聲。

店長偏激的公審客人行為，反而引爆網友怒火，遭到肉搜起底曾上過綜藝節目。(圖／PTT、影片截圖)

沒想到咖啡店店長看到後非常不滿，雖然表示不在乎Google評價，但隨後將女子個資、照片全都肉搜出來，就連女子親友也無法倖免，店長在官方IG連續貼出30多篇限時動態，合成女子照片，再搭配文字嘲諷，連喊話停止行為的網友也遭店長肉搜公審。

店長一連串失格行為，反遭網友肉搜起底，發現店長10多年前曾上過綜藝節目勁歌熱舞，此外還有欠債判決書，推特上也時常轉分享約炮文以及同志片，更有整串留言指控店長花錢買粉絲衝人氣，事後卻抵賴不付錢。老闆遭肉搜後，緊急關閉臉書、IG帳號，咖啡店官網過去的貼文與限時動態也全數刪除。

對此北市消保官龔千雅表示，店家行為已違反個資法，民眾可依法請求賠償，也可以侵害名譽及肖像權，請求賠償及回復名譽。