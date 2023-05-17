澎湃新聞17日報導，大陸國家金融監督管理總局或將於18日早間正式揭牌。有接近銀保監會人士透露，揭牌時間可參照2018年銀保監會揭牌，應該不會太晚。

此前，大陸國家金融監督管理總局的「一把手」已正式落定。5月10日下午，大陸國家金融監督管理總局召開領導幹部會議。中央組織部有關負責人宣布中共中央決定：李雲澤任大陸國家金融監督管理總局黨委書記。

今年3月，中共中央、大陸國務院印發《黨和國家機構改革方案》，提出組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

大陸國家金融監督管理總局在銀保監會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，證監會的投資者保護職責畫入國家金融監督管理總局。與此同時，不再保留銀保監會。

大陸銀保監會成立至今已有5年。2018年3月，大陸國務院機構改革報告提出，將組建中國銀行保險監督管理委員會，並將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會的職責整合，作為國務院直屬事業單位。同時，還將中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定銀行業、保險業重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責畫入中國人民銀行。

當年4月8日上午8點30分，相關領導在前銀監會南門舉行了升旗儀式，隨後為銀保監會揭牌。這也意味著，分別有著15年和20年歷史的中國銀監會和中國保監會在銀保監會成立後結束了自己的歷史使命。五年後，銀保監會則再度「交棒」國家金融監督管理總局。