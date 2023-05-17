《不可能的任務：致命清算 第一章》阿湯哥各種特技自己來，在大銀幕看最精彩（環球影業提供）

阿湯哥強勢回歸《不可能的任務：致命清算 第一章》，不用替身親自上陣（環球影業提供）

《不可能的任務》電影系列最新作品《不可能的任務：致命清算 第一章》將於七月暑假檔期與觀眾見面，導演仍是由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》的克里斯多夫麥奎瑞擔任，主要原班演員包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、凡妮莎柯比、亨利科澤尼1996年《不可能的任務》，以及新加入演員海莉艾特沃、希亞溫漢、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、羅伯德萊尼、凱瑞艾文斯、印第拉巴瑪、瑪麗亞拉嘉里加、查爾斯帕內爾、格雷格塔扎戴維斯、馬克加蒂斯、佛德瑞克施密特。

《不可能的任務：致命清算 第一章》最新預告釋出，整理出這次最強看點，阿湯哥親自上陣所有動作戲碼，騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘，阿湯哥經典奔跑和火車上打鬥驚險橋段，精彩爆破大場面、市區街道飛車追逐和摧毀一列火車，橫跨多個國家取景和實地拍攝，還有粉絲熟悉的電影主題音樂以及這次力量最強大的反派現身。

在《不可能的任務：致命清算 第一章》一片中，伊森韓特（湯姆克魯斯 飾）和他的IMF（不可能任務情報局）小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。全世界未來的命運岌岌可危，來自伊森過去的黑暗勢力也步步逼近，一場橫跨全球的生死追逐就此展開。當他面對神祕可怕且力量強大的敵人，伊森就被迫面對他的任務比任何事情都還要更重要，就連他最在乎的人的性命也包括在內，他該如何抉擇。