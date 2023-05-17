南韓知名音樂節目《Music Bank》近期在巴黎舉辦音樂盛會，邀請不少知名韓星前往參加。其中，男團Stray Kids的隊長方燦事後在直播中被問及感想時，透露「向後輩打招呼卻未獲得回應」，引發韓網針對參與嘉賓的抨擊聲浪。對此，他於稍早前在社群上曬出長文道歉了。

方燦近期在直播中回應粉絲提問，表示：「因為時代不同，感覺打招呼不是基本禮貌了。」透露：「自己看到人，並打了招呼，但對方卻沒有回應，對此感到有些錯愕。」雖然該話題方燦也表示：「沒事，他們可能是害羞，可能是因為不認識，所以才那樣，這是情有可原的。」但相關話題仍在各大社群上掀起兩極討論聲浪，更有網友挖出當時的現場畫面，揣測方燦提及的團體是女團IVE，讓粉絲們大肆抨擊IVE，風波持續延燒。

對此，方燦於今(17日)稍早在官方IG上曬出一篇黑底長文，以韓、英雙語寫下：「我對最近在直播中的不當言論，向被冒犯的大眾致歉。」表示自己會反省自身的言行舉止，「我的言論並無指稱特定人士，也與現在被冒犯的藝人無關，在此向因我的粗心大意而受到傷害的藝人們致上最深的歉意。」

貼文PO出後，在網路上掀起一陣兩極化的討論聲浪，不少網友在韓網論壇《theqoo》的相關熱帖上寫下：「我看了整場直播，感覺他沒有錯」、「沒錯的人反而要給有錯的人道歉」、「被牽涉其中真的很累，希望你下次發言可以小心一點」、「畢竟身為藝人，本來就要小心自己的言行舉止。」