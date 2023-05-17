一名女網友與前夫離婚後獨自養兒子12年，兒子近日成年後與父親外出2天，回來後就嫌她「給不起我要的」，直接跟著父親離開，讓她崩潰說「養了12年的孩子，只因為爸爸比較有錢就跟他走了」，還說前夫年輕時不斷外遇，老了又騙走兒子，痛批對方只是為了找人供養自己。

該女網友在「匿名公社」發文，她在兒子6歲時與前夫離婚，獨自扶養兒子12年，前夫偶爾拿錢回來，就在外說孩子都是他在養，原PO怒批「房租吃飯學費補習費生活費不用錢嗎，有回來關心一下陪他吃個飯嗎」，近日兒子18歲後，前夫某天帶兒子出去玩2天，回來後兒子就與原PO翻臉。

原PO的兒子說他要的原PO給不起，因此跟著父親離開了，原PO怒批前夫年輕時不斷外遇，老了又騙走她的兒子，崩潰發文「兒子說他要的，我給不起，就跟前夫走了，養了12年的孩子，只因為爸爸比較有錢就跟他走了」，文章引起網友討論。

其他網友留言「妳就沒底氣，為啥要有養兒防老的計畫，妳就丟回去」、「孩子大了...放手吧！ 不過還是得把法律程序走完，撫養權還給他爸，這個年紀是花錢最多的時候」、「放心吧！日久見人心…兒子跟著前夫生活一陣子就知道這個爸爸是怎樣的人了」、「筆記起來，我要努力賺更多錢在身上才行，不然老了被拋棄」、「恭喜提早解脫，各有自己想過的生活，沒有辦法強求」、「你有損失？把錢存起來養老不香嗎」。