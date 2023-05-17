黃子佼主持的Yahoo TV《佼心食堂》8年經營有成，成為他目前手上經營最久的節目，回憶當年首次挑戰網路直播節目，也是戰戰兢兢，「直播無法NG重來的，藝人的反應都是真實的，從當年接下這一檔實驗性質很強的直播節目，到現在成為各大影視作品、舞台劇，或是歌手發片、開演唱會前必上的節目首選，真的不容易。」

8年主持期間，黃子佼幾乎從未缺席，在疫情艱困時刻，製作團隊因應政策規範迅速調整製播形式，將棚內改為遠端線上錄影，黃子佼也持續在線陪伴觀眾，繼續為大家提供苦悶日子中的娛樂良方。從未婚主持到現在已經當爸，黃子佼也感性表示：「雖然孩子出生之後經常睡不飽，但我還是會堅守崗位開播，繼續準時在《佼心食堂》與大家交心。」

細數《佼心食堂》成績單，8年來共播出383集、專訪超過350組中港台藝人來賓，累積觀看次數超過3.3億，單集最高觀看次數由五月天創下、逾200萬次，上過最多次節目的藝人則由許瑋甯、徐若瑄、安心亞3大女神並列領先，難道《佼心食堂》也成了天后宮，黃子佼笑說：「只是巧合啦！」

未來如何持續求新求變？黃子佼說：「每一次直播，我們也盡量找到新的哏，例如這幾年自己很喜歡逛市集，全台各地走透透，把創作界的美好事物引入《佼心食堂》，介紹給觀眾朋友，這也是做節目時很令人開心的事情。除了無厘頭、搞笑歡樂的互動之外，還能夠帶給世界一些正向的影響力量。」