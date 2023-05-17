高中生辦活動花這麼多錢合理嗎？近日有中山女高社團「炫音社」的高一學妹發文指控，日前社團舉辦大型成果發表會，活動支出的總金額高達21萬元，但16名學妹每人要負責拉贊助7千元，總計11.2萬元，最後僅有6名學妹可以上台演出。消息曝光後，讓許多網友傻眼，有人看了支出明細不禁狂酸：「這場地費是要借北流還是小巨蛋啊」。

中山女中的匿名FB粉專《國是中山》昨（16）日出現高一學妹發文指控，「炫音社」的學姐要求16名學妹「每人幫忙拉贊助7千元」，協助學姐舉辦成果發表會，16人要負擔的總金額高達11.2萬元，若期限內沒找到贊助就得自掏腰包。讓學妹無法接受的是，整場活動總支出預估為21.5萬元左右，等於學妹必須負擔超過一半金額，但最終只會選出6名學妹上台表演。

這名高一學妹說，能認同表演性質的社團要辦活動必須拉贊助，且學妹負責拉贊助也很常見，但不應該要求特定金額，若評估經濟能力有負擔，就應該刪減活動不必要的支出，或是尋求較便宜的場地、設備，而非超支後再向學妹提出不合理要求。

除此之外，高一學妹表示，起初拉贊助的目標金額是每人3500元，結果竟然在成果發表會的前幾天無預警被通知調高為7千元，毫無理由、毫無收支紀錄，更沒有任何學姐道謝或表示愧疚，甚至還有學姐口出惡言，「在馬路上看到學姐還繞路走？被車撞的保險金剛好拿來補拉贊錢」。

根據爆料者上傳的成果發表會支出明細可見，總計21萬5392元的支出中，包括：場地費12.6萬元、美宣品（手冊、歌單、海報、衣服）6萬8953元、2位攝影師9千元、錄影6千元、驗團室1500元、工作證819元、午餐3120元。

爆料者分享成果發表會的支出細項，其中場地費高達12.6萬元。（圖／翻攝自《國是中山》）

這則貼文曝光後，在網路上引發熱烈討論，有人痛批，「這詐騙集團吧！什麼社團要20幾萬」、「場地費是要借北流還是小巨蛋啊，這裡面是不是有包含結束後吃海底撈或燒烤的錢」、「一個人要拉7千，學姊一定很厲害，成發才會辦在小巨蛋」、「比BLACKPINK VIP票還貴」、「小巨蛋級的周邊，小學生級的演出，這樣有意義嗎」。

對此，中山炫音社也在IG限時動態回應，起初訂的拉贊金額是每人3500元，後來發現大型成果發表會的支出越來越多，因此每人的目標金額才會再度提高，強調每次提到此事時，都會表明「有困難或問題可以跟我們說」，而這段期間並沒有學妹反應，對於在網路上出現匿名爆料，學姐們也感到相當錯愕，也對過去的不當言論致歉，表示自己沒有拿捏好分寸，會檢討反省。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中山女高校方表示，社團的學姐已經透過社團IG和學妹們表達歉意，不過明日適逢學校期中考，等考試完畢後會約談社團學生，若有溝通上的問題，校方會盡力輔導，解除紛爭。