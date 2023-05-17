國民黨今( 17 )日正式提名新北市長侯友宜參選 2024 總統，外界也將關注國民黨接下來的國策路線，包括兩岸、國際、能源政策等重要議題。負責擬定國民黨政策白皮書的「國政基金會」執行長柯志恩表示，兩岸政策需要候選人與國民黨的價值相互磨合，能源政策也持續在雕琢細節，除了這兩點，「剩下的部份，我們都準備好了」。

過去侯友宜在四大公投時，並未跟隨國民黨的號召力挺核四重啟，引發不少質疑；侯友宜也被外界認為缺乏兩岸、外交學分，侯透過出訪新加坡等行程盡力提升，並在議會答詢時拋出「杯水論、反台獨、反一國兩制」等兩岸論述。

柯志恩今日在政論節目《少康戰情室》表示，由她擔任執行長的國民黨智庫「國政基金會」，從過去到現在都是藍營所有國政白皮書的最重要推手，而從今年 3 月開始，不管候選人是誰，都已經陸續準備好國策內容，白皮書全部只剩下2個部分，即「兩岸政策」和「能源政策」。對於剩下的國策內容，柯志恩相當有自信，「我們都準備好了」。

柯志恩解釋，兩岸政策必須要在國民黨既有的基調下，配合候選人過去的言論以及國民黨堅持的價值，彼此之間磨合、修正。

而能源政策，柯志恩也坦言，過去侯友宜作為新北市長，自然是要為新北市民說話，如果有核廢料無法保證安全等問題，當然會有自己的主張；但當侯友宜是總統候選人時，勢必要對全國的能源政策做通盤的考量，換了位置自然也要改變說法。

柯志恩指出，從能源政策上就能看出民進黨的有多少破口，這時候國民黨就該提出完整的能源政策論述，目前國民黨是傾向要使用核能，那詳細的內容如「以核養綠」等等的細節，也都在進一步雕琢。