新北市金山區80歲簡姓老翁在今(17)日下午失去蹤影，直到晚間6時才發現他跌落約1樓高的邊坡，警消將老翁救起送醫時還有意識，沒想到送到台大醫院金山分院時突然失去生命徵象，搶救成功後趕緊轉院至基隆長庚醫院做進一步的治療，結果轉送途中又失去生命徵象，搶救9分鐘後才又將老翁從鬼門關拉回，後續送抵基隆長醫院接受治療。

據了解，原本簡翁在平時下午3時就應該要返家，但今(17)日當天下午3時許卻不見人影，家人著急的找了約3小時，才在當天晚間6時46分許發現簡翁已跌落約1層樓高的菜園邊坡，趕緊通報消防人員救援。

簡翁救起時頭部受傷、意識不清，緊急送往台大醫院金山分院治療，結果一到醫院簡翁突然失去生命徵象，院方緊急插管搶救，才成功將簡翁救回，後續轉院至基隆長庚醫院接受進一步的治療，沒想到簡翁在轉院途中又失去生命徵象，救護人員趕緊施以急救，9分鐘後才又把簡翁從鬼門關拉回，目前簡翁已抵達基隆長庚醫院接受治療。

新北市第六消防大隊長羅億田表示，老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。