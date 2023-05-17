雷神公司(Raytheon )表示，該公司的幽靈打擊雷達(PhantomStrike)，可以銷售給韓國宇航集團(KAI)，安裝在KAI的FA-50輕型戰機。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，幽靈打擊是一種風冷式主動相控陣雷達(AESA)，體積更小、重量更輕且功耗更低，專為各種平台而設計，包括輕型攻擊機、旋翼飛機、無人駕駛飛行器和地面機動雷達系統。

與現有的AESA雷達相同，幽靈打擊的兩項技術核心分別是：氮化鎵半導體製作的供電陣列，以及和緊緻型的高性能接收器/處理器 (CHIRP)，功能包括數位化波段掃瞄、多模式功能，以及交錯的地面和空中掃瞄。

雷神公司全球頻譜總裁 法羅爾(Annabel Flores) 表示：「FA-50 配備幽靈打擊後，將有更強的探測能力，也具有更高的機率掌握到匿蹤戰機。而且使用模組式設計，更易於維護。」

幽靈打擊雷達採模組設計，就2個主要單元，發射端與供電運算系統。(圖/Raytheon )

這則新聞真正的重點是雷神公司也能銷售AESA 戰機雷達。在此之前，諾斯洛普格魯曼集團(Northrop Grumman)包辦了大多數的AESA戰機雷達的銷售與升級工作，包括F-22 猛禽戰機的APG-77雷達，以及F-35聯合打擊戰機的APG-81雷達， F/A-18E超級大黃蜂的APG-79，甚至F-16V 「蝰蛇」(Viper)，安裝的APG-83，這些都是諾格集團的產品。

這使得同樣身為雷達電子專業的雷神公司感到沒生意可做，因此才會積極爭取其他商機，FA-50就是其中之一。

回看台灣，經過「翔昇」工程的F-CK-1-C/D經國戰機，僅是將GD-53杜卜勒雷達進行操作升級，性能提升有限。既然中科院的AESA雷達仍在實驗室階段，量產遙遙無期，或許我們向美方爭取這款「幽靈打擊」雷達，對我們IDF的2度性能提升，或是納入下一代自製戰機計畫的航電部分，都是不錯的選擇。 最後再補充一點，雷神公司已在今年4月被中國大陸列入貿易制裁名單，禁止所有公司與雷神商業往來，因此更沒有「商業投鼠忌器」的問題。