歐洲太平洋證券（Europac）的執行長兼首席策略師希夫（Peter Schiff），他警告稱美國即將進入一個新的大蕭條時期。他認為官方公布的消費者物價指數（CPI）數據旨在誤導大眾，美國即將面臨比1930年代更加嚴重的大蕭條。這是因為物價將會飛漲但是薪水沒漲，因此與當時物價反而開始下降的情況不樣。

據區塊鏈專業網站bitcoin.com 17日報導，希夫警告即將到來的經濟危機將引發比30年代美國所面臨的大蕭條更嚴重的局勢。他認為，這場危機將由政府通過增加公共支出來刺激經濟，所導致的高通貨膨脹所引發，而這將影響美國公債的評估。

我們將面臨一場危機，因為我們提高了美國國債上限，如果我們繼續提高國債上限，而不是解決真正的問題：債務本身。如果他們決定停止提高國債上限，那麼國債上限（反而）就會成為解決問題的方法。

他接著解釋，這場即將到來的大蕭條將因物價持續上漲和美國人購買力喪失而與過去的經濟衰退不一樣。

「這可能會更糟，這是一場蕭條，不同於1930年代的大蕭條，那時人們至少還受益於物價下降而獲得了一些緩解。這一次的經濟危機，即使那些還在上班工作的人也將遭受損失，因為他們將失去他們薪水的價值」（萬物瘋漲但薪水沒漲）

希夫還批評了美聯儲用於確認通貨膨脹的消費者物價指數（CPI）數據的計算方式，稱其公式設計，就是為給出低數值結果。他宣稱：「基本上你必須將官方數字翻倍才能更好地了解實際的物價變化情況」，他的意思是真正的通膨指數當前應該接近10%。

即便如此，希夫認為美元升息高利率，仍將無法控制通貨膨脹，美國將不得不面對這兩個問題。