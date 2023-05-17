已移居美國的英國薩賽克斯公爵夫婦哈利王子與妻子梅根，在加州捲入一場與狗仔之間的飛車追逐，險些撞車！哈利王子的發言人強調，「哈利王子對此震怒不已」。

哈利梅根週二遭遇狗仔瘋狂追逐的風波，不禁令人想起哈利的母親戴安娜王妃1997年那場死亡車禍。1996年與查爾斯離婚的戴妃試圖展開新戀情，後與大亨多迪法葉德（ Dodi Fayed）交往，1997年8月31日凌晨，戴安娜法葉德在法國巴黎共乘一輛賓士轎車遭遇狗仔隊追蹤，轎車行經巴黎一處地下隧道時失控撞上對向燈柱與牆面後嚴重毀損，戴妃、法葉德與司機不幸身亡。

哈利王子的發言人週三（17日）向路透社表示，哈利王子與妻子梅根、梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland），週二捲入一場與狗仔攝影記者之間的飛車追逐，「持續超過2小時」，危險程度幾乎逼近「災難」性質（"near catastrophic car chase"）。

"Mark my words, Prince Harry will be furious about this" @laurabundock discusses Prince Harry's 'distrust' of the tabloid press after him, his wife Meghan and Meghan's mother were involved in a "near catastrophic" car chase involving paparazzi https://t.co/IVHXQr05s4 pic.twitter.com/0Y4X4NBpop — Sky News (@SkyNews) May 17, 2023

英國「天空新聞」報導，發言人表示，這起事件發生在週二（16日），哈利王子陪伴太座梅根出席在紐約齊格菲爾德宴會廳（Ziegfeld Ballroom）舉行的「女性遠見獎」（Women of Vision awards）頒獎晚會之後，遭遇狗仔隊飛車追逐，過程中牽連多名駕駛人、行人還有2名紐約警察局警官，數度險釀車輛碰撞。社群媒體流傳畫面顯示，哈利、梅根丈母娘當時共乘一輛計程車。

這場頒獎典禮是哈利王子的父親、英王查理三世本月6日加冕以來，哈利與梅根首度公開露面。梅根是4名獲獎人之一。女性遠見獎由女性基金會（Ms. Foundation for Women）舉辦，今年是第50週年。

英國廣播公司報導（BBC），紐約市警局（NYPD）並未立即置評此事。BBC暫時未能從其他管道求證此事。

哈利王子的發言人說：「公眾人物必定引起大眾一定程度的興趣，但絕不能以任何人的安全為代價。考量到獲取這些照片影像的方式，傳播這些圖像會助長高度侵擾性質之舉，這對所有相關人員都有危險。」