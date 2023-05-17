美式賣場好市多可以買貴退差價？一位網友近日前往好市多買了6盒保健食品，沒想到隔一周前往好市多卻發現該款保健食品特價打折少了210元，一來一往是1260元，沒想到實際前往櫃台後卻被告知，並沒有「買貴退差價」的服務。對此，有內行人說明，其實想享受優惠價格並非「直接退差價」，而是購買特價產品後，再拿著全新產品向櫃台表示要退貨價格高的明細。最後網友透過此方法，也成功進行退貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在各大新聞、論壇發現好市多可以買貴退差價，近日前往消費時，買了1盒要價1525元的某款保健食品共6盒，沒想到隔周一看卻發現，同樣的保健食品每盒特價省了210元，於是他當場到櫃檯希望可以退回差價，卻被回應「不可退」、「沒有這個服務」，致電客服詢問後，也得到「沒有這個服務」、「還是不能退」等回答。

對此，許多內行人進一步說明，「現場買6盒走到櫃檯退上周的單」、「簡單啊，你就線上或者現場買完特價的，然後貨品不要拆封，親自去櫃檯說你要退舊的1525元的那筆明細」、「不是直接退差價，『正確』做法是買到的特價商品拿去退買貴的款」、「好市多沒辦法直接『退差價』給你，當然就沒有『退差價』的服務囉」。

原PO則透露，後來他再度前往好市多，現場買了6盒特價的保健食品後，再前往櫃台退貨上周買貴了的明細，店員果然讓他進行退貨，成功省下1260元的他忍不住直呼「謝謝你們教學」。