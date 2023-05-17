副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，但他16日與大學生座談時，竟驚吐一句「房價在降」，引發熱議挨批有如晉惠帝。媒體人謝寒冰17日在《新聞大白話》節目指出，內政部出來洗地說房價所得比確實下降，但那與房價是兩回事，扣除所得提高的有錢人，房價絕對愈來愈難負擔。包括派系問題，賴也沒講怎麼處理；解釋台獨還被大學生嘲笑，已被看破是空心菜2.0，恐會成為年輕人支持度最差的綠營候選人。

謝寒冰表示，賴既然要去跟年輕人碰面，就應該要把數據都抓準，自己做好準備。然後就完全天馬行空說，台北市的房價不會再升了，台灣現在房價下跌了，真的嗎？當然內政部就出來幫他洗地說，去年第四季的時候，確實房價所得比下降。

「房價所得比下降跟房價下降是兩回事好不好？」謝寒冰指出，房價所得比下降表示，因為有一些人的所得提高了，房價對他來講相對比較低，但是所得提高的都是誰？是有錢人提高！我們一般的受薪階級哪有提高？大家都往後倒退！如果真正把那一批有錢人去掉的話，把一般的上班族、受薪階級拿去跟房價比比看？絕對是差距愈來愈大，可能要30年才能買一間房子，還要不吃不喝，「賴清德你會不知道嗎？」

謝寒冰提到，學生也蠻會問的，直接問「英系是不是在扯你後腿？」賴回答「你內行的！我是黨主席也只能秉公處理」等等，那是承認說英系就在扯你後腿的意思嗎？第二個，怎麼解決？也沒講！只說對事不對人，那怎麼做？人家已經直接點名高嘉瑜的事，你打算怎麼處理？也沒說。

謝寒冰強調，賴清德從參選到現在，所有的事情都是給你畫一個大餅、弄個美夢，真正要怎麼做，從來不說，都是用騙的！這樣的人值得信賴嗎？賴清德恐怕是民進黨有史以來，在總統大選年輕人支持度最差的候選人，他最近做了一大堆YouTube影片，想要拉近他跟年輕人的距離。當他跟大學生解釋務實的台獨工作者時，現場一片笑聲，「你以為是覺得他很幽默的笑聲嗎？不是，是嘲笑他的笑！是覺得你根本在胡說八道！」

「你根本在自我解嘲，根本在講一個沒有人會相信的東西！」謝寒冰直言，賴清德如果持續用這種方式作為，他吸不到年輕人的票，恐怕年輕人的票會丟失得更多。昨天這一場讓他在年輕人這塊傷得很重，包括房價、統獨問題、派系內部問題，賴清德都沒有給出一個年輕人可以接受的答案，反而讓大家看出來你就是個空心，就是空心菜2.0而已。