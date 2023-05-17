他說，線上數據整合與AI平台等，可能成為導致未來金融系統變「脆弱」的重要因素。

詹氏以比喻方式指出，多年後的觀察家在回顧時可能會認為「2027年發生的危機是因為一切都依賴生成式AI，而大量金融科技app是以該技術發展出來。」

儘管大量企業熱衷於AI技術，認為AI能讓他們以較少的員工去完成更多工作，像銀行業和其他金融機構已在多個領域裡採用AI，但許多美國官員跟詹氏一樣，都對AI持懷疑的態度。

詹氏認為，就算企業界透過AI來提高效率，但各個系統都應該被密切觀察來防止發生任何狀況。

他強調大家不一定要懂得數學，但卻必須知道如何處理好風險管理，以防止做出偏差決定的可能性。

雖然許多AI支持者辯稱，任何系統在設計上都能免於人們的「無意識偏見」，但多個主管機關一再強調，AI的設計者或負責訓AI系統的人，其潛藏的偏見有可能透過AI而不經意地被放大。