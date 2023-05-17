要錢的平安糖是「結怨品」！有男子因在路邊看著宮廟繞境遊行，突然1名中年婦女向他遞了平安糖，正當他要表達感謝之意時，婦人卻指著籃子表示「這是需要錢」，讓他趕緊將糖果退還給婦人，結果婦人又繼續跟著遶境活動隊伍走，繼續「兜售」平安糖；對此網友則表示「這種行為真的很不可，取利用廟宇活動來騙大眾」、「這種都是假的，平安餅、平安糖都是結緣的」。

一名男子在臉書社團「宜蘭知識+」發文，他提到在街頭看到宮廟在繞境時，一般有「宮廟人員」會給在路邊的大人或小朋友「平安糖」，但他卻遇到1名中年婦女，不確定是否為宮廟工作人員，或假冒的工作人員，他指出，這名婦人跟著隊伍一起行動，也主動給了糖果，正當他要表達感謝時，卻被婦人表示「這是需要錢」，他變趕緊將糖果歸還，讓他不禁感嘆「若一開始有告知糖果需要費用，又或是樂捐都可以接受，只是不知道是否假借活動遶境，而索取費用」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這看起來應該不是陣頭人員。感覺是出來...」、「這種假藉宗教名義斂財的很多，還有就是弄個爛獅頭跑去店家舞個兩下要跟你收100元」、「騙人的吧！糖果通常不用錢的」、「要錢的都是騙人的」、「不用錢唷，感覺好像混入斂財」、「這種行為真的很不可，取利用廟宇活動來騙大眾」、「這種都是假的，平安餅、平安糖都是結緣的」、「那是結緣品，要錢的結怨品啦」。