麥當勞麥克雞塊是不少人喜愛的餐點，但有網友近期發現「味道變了」，不僅吃起來口感不同，皮肉也黏在一塊，好奇是不是有更換食材，引起同好們的共鳴，也釣出麥當勞員工透露，是美方麥當勞建議的。

一名網友在Dcard美食板發文表示，最近吃麥當勞雞塊，發覺味道變了，皮跟肉完全黏在一起，皮也比較硬，味道好像也比較鹹，肉質也變成漿很少吃到肉絲，不知道製作材料有沒有改變，自己還是比較愛之前的雞塊，好奇發問「不知道有沒有人跟我有一樣的感覺？」

貼文引起眾人討論，不少網友也有同感，「我上禮拜吃也覺得跟以前不一樣」、「現在真的都黏在一起，味道也變了，以前吃麥當勞只吃雞塊餐，現在只吃麥脆雞或勁辣雞腿堡」、「真的有差，但比較想吃辣味雞塊，可以復刻嗎」、「前天吃也覺得有點怪怪的，沒有之前那麼好吃」。

也有麥當勞員工透露，前陣子美國麥當勞的公司來台灣巡店，因為他們喜歡吃這種雞塊，因此就更換了雞塊原料，「剛換的時候好奇問為什麼雞塊變那麼難吃，主管他們是這樣講的，也可能有別的原因」、「機器設備app都還是美國總公司的系統，我們只是租用他們的系統，他們建議我們怎麼改，和德昌麥當勞還是要聽，而且美國人看店要到下個月才會看完」。