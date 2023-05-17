日本有200架日本航空自衛隊(JASDF)的F-15J戰機將在未來幾年退役，老舊的機身會拆解後以廢鐵拍賣，發動機則可能拍賣給有需要的國家，台灣也是潛在買家之一。退役中將帥化民認為，台灣怎麼會買？

針對日本擬退役F-15J戰機的引擎，帥化民17日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，台灣怎麼會買？飛機起飛要發動機，既然是退役飛機的發動機，壽限還剩多少？一個發動機壽限通常是1000到1200小時，若超過，發動機就報廢了。

帥化民指出，即將退役的飛機，他不相信發動機還是新的，剩下100、200個小時，台灣買來幹嘛？訓練你發動機的時間，就超過發動機的壽命，買來幹嘛？不過，總統蔡英文執政，他就不敢講了，也許有人會要國防部去買 ，但是國防部應該不會要。

帥化民接著點出，因為F-15J日本已經淘汰，沒有相關的飛行員來支應；加上延後到貨的台灣66架F-16V飛行員培養不出來，若再從日本買100架F-15J，誰去飛？難道由黑熊部隊去飛？