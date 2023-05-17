美國聯邦貿易委員會（FTC）出手阻擋生技大廠安進（Amgen）278億美元收購愛爾蘭同業Horizon Therapeutics的交易，FTC已在16日向聯邦法院申請禁制令，阻止雙方完成交易。主席漢莉娜（Lina Khan）領導的FTC對併購案採取更嚴格的立場。