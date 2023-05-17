巴西國營石油公司Petrobras批准新的油價訂價政策，取代行之有年與國際油價掛勾的政策。Petrobras調整訂價方式正值總統魯拉致力遏止通膨，依據新的訂價策略，汽柴油價格自17日起將下滑近13％，液化石油氣（LPG）下降逾21％。