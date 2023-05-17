新北市長侯友宜17日獲國民黨正式徵召為2024總統參選人，競選行程隨即馬不停蹄開跑。除預告5月20日上午10點將在國民黨中央黨部，合體全部黨籍立委提名人、縣市長誓師外。同天晚上8點，侯友宜還會上網路節目《董事長開講》直播，與吳子嘉、徐巧芯、謝龍介、馬千惠等名嘴麻辣交鋒，現場開放1000多個席位供民眾報名參加。第二場粉絲見面會也已預定於5月27日在高雄崗山舉行，北部、南部現場人氣都將即時見真章。

侯友宜接受國民黨成為2024藍營總統參選人後，首場大型競選造勢活動訊息曝光，5月20日晚上8點在新北市三重綜合體育館，侯友宜將參加《董事長開講》粉絲見面會新北站，現場開放1000多個席位供民眾報名參加，中天新聞YouTube頻道也將同步全程直播。

當天除了《美麗島電子報》董事長吳子嘉擔綱節目主持人外，中天《大新聞大爆卦》美女主播馬千惠也將麻辣提問，同台的還有國民黨台北市立委參選人徐巧芯，以及爭取藍營不分區立委提名的前台南市議員謝龍介，四大名嘴齊聚一堂，有如「炎上」侯友宜，可看性、期待度滿點。

而侯友宜第二場粉絲見面會也已確定，將於5月27日在高雄崗山舉行，侯友宜的南部人氣如何值得關注。