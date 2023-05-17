麗豐集團經營以「美麗為根、健康為本」，立足兩岸「克麗緹娜」通路已突破 5000家；為布局大健康事業版圖，讓美麗由內而外，轉投資100％子公司的「慷碩生醫林口中心」正式啟用，鎖定水、微生態、再生醫學三位一體，全方位引領「大健康美」的嶄新格局，點亮全人生活各個層面。

慷碩生醫誕生源自享有 「胺基酸之父」美譽、麗豐集團創辦人陳武剛，他於後疫情時代洞悉全球趨勢，從宏觀角度來看，世界已進入「共生」與 「健康」時局，每個人都是無邊界共生價值網絡的一環；麗豐集團發言人胡安榕表示，雖然麗豐立足兩岸，不過，克麗緹娜是台灣品牌，對台灣投資不遺餘力，以慷碩生醫為例，就是100％持股的健康通路，強調會持續加碼對台灣的投資。

慷碩生醫今年正式進入市場，林口中心耗資千萬裝潢，結合品牌形象、產品展示、教育訓練、會議、直播及辦公空間等，將啟動集團研發能量，以「微生態」為主軸，開發指標性全新產品，包括「舒冷 P113＋口腔 護理系列」做為首波推薦分享的主力商品，下半年將佈局「再生醫學」，欲把「永續共生」與「健康」從生活的方方面面，帶入家庭與個人。

除主力產品外，慷碩生醫也將進軍醫療通路、電商、及直銷事業等通路，為集團營運成長的一支全新生力軍。

克麗緹娜台灣分公司副總經理宋雲崴表示，再生醫學是未來趨勢，慷碩生醫成立先以 P113＋ 口腔護理系列、天然鹼性水為主力，期望解決民眾口腔方面的問題，下半年將積極布局「再生醫學」的大健康事業，會花更多心力在產品研發，推陳出新好產品，才能共生共利。

宋雲崴透露，口腔護理產品重要成分之所以取名為P113，是因為試驗了112次後，第113次才成功；宋雲崴也分享自己的實際體驗，午餐過後習慣喝杯咖啡，會以口腔護理產品漱口，產品溫和，口腔感覺很清新。

慷碩生醫也看好林口民眾注重生活品質的特性，積極與當地牙醫診所合作，如林口口腔醫療品牌勤美牙醫、日沐勤美牙醫等，共同推廣口腔護理觀念。