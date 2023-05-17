在名為Personal Voice的新工具，用戶可透過閱讀文字提示來錄製聲音，讓技術學習用戶的聲音。另一款相關功能名為Live Speech，能利用「合成聲音」唸出用戶輸入的文字，讓使用者在進行通話、FaceTime談話，或是面對面對談時使用。此外，用戶也可以錄製常用的語句，供日常對話時使用。

蘋果欲藉由這些輔助功能，讓有認知、視覺、聽覺和行動不便的人士更方便使用旗下裝置。蘋果表示，部分人士可能逐漸喪失語言能力，例如肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者將可透過這些工具受惠。

蘋果全球輔助使用政策和計畫資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）表示，「無障礙是蘋果努力重點的之一。這些突破性的功能是根據身心障礙團體成員給予的回饋所設計，用來協助有不同需求的使用者，並幫助民眾以新的方式相互連繫。」

上述工具雖然能滿足確切的需求，但時下人工智慧（AI）技術的發展程度已引發外界憂慮，因為不肖人士能夠利用深偽技術（deepfake）來製作假聲音和影片，欺騙或誤討大眾。

對此蘋果透過部落格表示，Personal Voice功能使用終端機器學習，來維護使用者資訊安全。

除了語音輔助，蘋果也推出Assistive Access功能支持認知障礙用戶，將FaceTime、簡訊、相機、照片、音樂和電話等最熱門的iOS應用程式，整合至名為Call的應用程式中。其使用者介面包括高對比按鈕、大文字標籤，和表情符號專用鍵盤。