美國企業執行長在致總統拜登和國會領袖的公開信，敦促雙方採取行動，否則將面臨「毀滅式情境及災難性後果」。

參與連署公開信的大企業與金融機構CEO，包括摩根士丹利的戈曼（James P. Gorman）、高盛的索羅門（David M. Solomon）、那斯達克交易所的佛里德曼（Adena Friedman）、捷藍航空（JetBlue）的海斯（Robin Hayes）。

公開信提到，「要是無法化解目前的僵局，恐輕易引發更負面的後果。雖說美國經濟大致強勁，高通膨仍對我們的金融系統構成壓力，包括近來好幾起的銀行倒閉。更糟的是，萬一國家發生債務違約，恐削弱我們在全球金融體系的地位。」

CEO也在信中回溯2011年瀕臨違約的情景，當年股市市值流失17％，美國也丟了3A信評光環。據國際信評機構穆迪（Moody's）報告，當時的危機升高經濟不確定性，導致就業市場少掉120萬個就業機會，失業率提高0.7個百分點，整體經濟產值縮減1,800億美元，這還是債務違約尚未出現的情況。

美國若發生史上頭一遭的主權違約，經濟可能墜入衰退深淵，股市也會崩盤，失業率飆升，企業及一般美國人的借貸成本加重。

美國財長葉倫15日發表兩周內第二封公開信，重申對債務違約的警告，她說美國已感受到6月1日「X日」逼近的衝擊。

聯邦政府屆時若真付不出帳單，後果不堪設想，恐動搖美國在全世界的領導地位，損及這個全球龍頭經濟體捍衛國家安全利益的能力。