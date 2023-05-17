德國商業銀行（Commerzbank）17日公布，今年首季淨利較去年同期接近倍增至5.8億歐元，高於市場預估的4.81億歐元，原因在於升息帶動淨利息收入升高。該銀行亦將今年淨利息收入預測從65億歐元調升至70億歐元，但依然低於市場預期的73.7億歐元。