17日美股早盤特斯拉股價大漲2.9％，報171.35美元。

根據索羅斯基金管理公司向美國證交會（SEC）呈交的第一季持股報告顯示，該公司首季出清特斯拉約13萬股股票和些許買進選擇權，投資組合已經沒有特斯拉持股。

特斯拉股價繼去年挫低65％後，第一季狂飆68％，主要因為市場預期通膨降溫將讓聯準會（Fed）終止升息循環，帶動科技類股強勁反彈。索羅斯趁特斯拉股票躥升時出脫持股，估計獲得可觀的投資利得。

不過特斯拉在4月公布令人失望的第一季業績後，股價遭遇重擊，開年迄今累計漲幅收窄至35％。

索羅斯基金管理公司在去年第二季首度將特斯拉股票納入投資組合，起初持有股數還不到3萬股，占當時46億美元美股投資組合的比重僅有0.4％。但到了去年底止，索羅斯對特斯拉的持股已累積到約13萬股。

索羅斯除了清空特斯拉持股，也削減電動車新創公司Rivian Automotiv的部位，截至第一季末共持有358萬股。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）利用推文來回應索羅斯賣股，他將索羅斯比擬為漫威漫畫X戰警（X-Men）的反派角色「萬磁王」（Magneto），稱「索羅斯仇視人類，想毀滅文明根基。」

索羅斯在1990年代成功狙擊英鎊一戰成名，他同時身兼投資家與慈善家兩種身分，創立慈善組織「開放社會基金會」（Open Society Foundations）。