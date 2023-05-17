瑞銀股價17日盤中上漲0.6％報瑞士法郎17.27元。

據瑞銀向美國證交會（SEC）申報資料，其估計收購瑞信交易造成的損失約170億美元，並因緊急收購而影響其「盡職調查」（Due Diligence）。

其170億美元損失裡，約130億美元是併購瑞信資產與債務上，經公允價值調整後的總負面影響。另外的40億美元潛在損失是來自其準備可能的訴訟和監管等費用。

儘管如此，瑞信出狀況後因「負商譽」，讓瑞銀的收購價格，得以遠低於瑞信資產的實際價值，從而在帳面上獲取高達348億美元的一次性得益，足以彌補其潛在高達170億美元的損失。

其帳面得益的計算，是瑞信截至去年底的公允價值為488億美元，在減去瑞銀的34億美元收購金，和交易調整的106億美元之後，所剩餘的348億美元價值。

瑞信因爆發擠兌和股價暴跌等問題而瀕臨倒閉邊緣，在瑞士主管機關一手促成之下，讓瑞銀在3月中緊急以30億瑞士法郎（約34億美元）價碼買下瑞信，以快速讓市場冷靜下來，避免出現可能波及到整個瑞士金融系統的情況。

瑞銀強調，按照SEC合併上市相關登錄申請的修正後F-4文件，其必須進行「盡職調查」，但由於當時是在數天的極短時間內進行緊急收購，因此可能影響到其在收購前，對瑞信的資產與負債做「完整估值」的調查能力。

瑞銀表示，若那緊急情況影響到其估算瑞信負債與各種問題的話，瑞銀可能將必須採取比原先預計更艱難與更具風險性的補救措施。