澳洲央行（RBA）憂心通膨比預期中還難馴服之際，澳洲統計局17日公布第一季薪資增幅，較預估微幅擴大，讓RBA更有理由繼續升息。澳洲Q1薪資價格指數季升0.8％；年增幅則為3.7％，比經濟師預估的年增3.6％略高，創逾十年來最快增速。