科學家發現，與古代狗相比，在過去 150 年間發展的現代犬種，腦容量明顯增大。科學家們仍然不知道為什麼，推測可能與現代社會更複雜有關。

科學警報(Science Alert)報導，狗是從狼馴化而來，狗的體型明顯小於狼，因此狗的大腦也就比狼的大腦來的小；但是新的研究表明，比起古代的狗，現在的狗在一定程度上出現明顯的腦容量增加。

這有點不尋常，因為大量研究表明，人類把野生動物馴化成家畜或是寵物後，比如狗、魚、豬、牛、羊、兔子和貓，相對腦容量都會出現顯著縮小；科學家認為，這是因為習慣人類環境後，生存所需要的腦力就會減少，這是「不必活得那麼辛苦」的代價。

但是研究人員卻發現，狗似乎有點不同。在比較包括一些狼在內的 159種犬隻的頭骨時，發現狗的腦容量是「大、縮小、再增大」的過程。

雖然狼的大腦比同樣體格的狗大了24%，但從基因上講，狗的品種與狼的差異越大，它們的大腦就越大。

研究結果表明，幾千年前狗馴化的過程中，出現腦部縮小的情況，可能某些部分功能比較不需要，比如與擇偶、捕食者或狩獵有關的部分。但現代育種的新品種犬種，在過去一個半世紀以來，又出現腦容量再次增大的現象。

瑞典斯德哥爾摩大學的演化生物學家柯爾姆( Niclas Kolm)說：「現代不同品種的狗，生活在不同層次的社會，會被要求執行複雜的任務，或許需要更大的腦容量。」

柯林姆和他的同事原本假設，特殊任務的狗，比如牧羊犬、獵犬，會比其他犬種有更大腦的容量。但事實並非如此，所有的現代犬的腦容量都有增加，不只限於特殊品種。

研究人員還發現，基因與狼差異愈大的狗，腦容量反而愈大。

匈牙利羅蘭大學(Eötvös Loránd)的動物行為學家阿尼柯( Enikő Kubinyi)推測：「也許現代這種更複雜的社會環境、城市化，以及人類對狗狗提出更多的規則和期望，導致了這種變化，影響了所有的現代犬種。」

這符合社會大腦假說，現代人與狗狗的互動其實相當複雜，狗狗已被證實能聽的懂主人所說的命令與字彙，而不是勉強猜測。所以狗狗可以被訓練成搜救與緝物。大腦必須進化到適應更複雜的社會環境。

為了更多地了解古代和現代狗，其大腦與狼有何不同，研究團隊未來的研究，將會比較不同地區犬種的腦容量大小，也許科學家們就可以弄清楚，我們對狗的互動，對牠們的大腦和行為產生了什麼影響。