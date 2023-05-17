新創公司在美國資本市場以SPAC（特殊目的收購公司）上市，成為夢幻一場！根據SPAC Analytics統計，在2021年出現613件案例、3,346.5億美元的史上「喜馬拉雅」高峰紀錄，2022年重挫到86件、228.81億美元，大減九成三，完全跌落神壇；而今年以來行情繼續下跌，截至2023年5月僅有14件、金額80.25億美元，三分之一都不到。

普華國際財顧董事長劉博文17日在「2023台灣產業併購與轉型論壇」上表示，2022年全球併購交易總額年衰退約31％，交易件數亦衰退約8％；單就全球科技產業來看，2022年併購交易量大減36%，SPAC交易量先前太瘋狂了，2022年在美國市場交易驟減，亞洲市場原本跟進的新加坡、香港，也很快就熄火了。

劉博文分析，SPAC急凍有兩大因素，一是2022年6月以來的暴力升息，大型收購行動的融資成本太高；一是美國經濟環境變動影響。由於台灣企業赴海外併購，會遇上SPAC，2022年在交易驟減及大型交易減少影響下，全年交易件數僅39件，交易金額為22.07億美元，金額及占比為五年來低點。

2022年有兩家台灣公司赴美國那斯達克交易所以SPAC方式掛牌上市，一是電動車GOGORO，一是AI邊緣影像分析技術大猩猩科技（Gorilla Technology Group Inc）。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，SPAC是新冠疫情下的投資人選擇，如今已走向後疫時代，投資人並不想回頭看，更重要的是SPAC公司至今多數沒有亮點，難以展現商業模式，要說服一般散戶持續支持，實在是有困難。