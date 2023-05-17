會中，並由東海大學產業趨勢分析專家王鳳奎教授，與八家台中在地隱形冠軍企業，分享實戰經驗，現場吸引近300位企業代表參加。

台中市經發局長張峯源表示，近年國際產業情勢變化動盪，除中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭等影響，導致全球供應鏈重組，各國監理機關對氣候變遷的重視，也讓低碳轉型及永續發展，成為企業經營顯學。

尤其，歐盟自2026年起將對進口歐盟的高碳排商品課徵碳稅，身為國際供應鏈一環的台灣中小企業，勢必受影響，我國立法院今年1月三讀通過氣候變遷因應法，確立台灣邁向2050淨零排放方向。

張峯源指出，台中中小企業家數近22萬家，占全台中企業99％以上，是全台產業重鎮，為加速企業數位轉型與產業升級，這次論壇特別邀請中央及地方產、官、學重量級代表，透過隱形冠軍經營實戰經驗分享，協助企業迎接永續發展與淨零潮流的挑戰。

「數位強，台灣產業才能夠更強」，數位發展部數位產業署長呂正華指出，數位產業署以「R、I、S、E」作為業務推展重點，透過提升產業供應鏈韌性（R）、整合及協調各部會資源（I）、推動資安產業發展及人才的培育（S）、讓各部會願意擴大創新應用（E），提升整體產業數位化發展，並鼓勵企業從智慧化出發，邁向數位轉型。

經濟部工業局知識服務組長林碧郁表示，德國著名管理學家、隱形冠軍之父-西蒙教授說，台灣有105家隱形冠軍，面對國際新變局，台灣隱形冠軍應持續升級蛻變，競逐全球領先地位，工業局將持續輔導及補助產業朝智慧化、低碳化轉型，鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位。

三鋒機器工業公司總經理郭璦玫強調，面對國際「AI時代」及「淨零碳排時代」，企業唯有持續改變才是不變的真理，三鋒機器秉持每年不斷投入創新研發的精神，掌握高精密加工的關鍵技術研發及自製能力，才能成為台灣巨型車床領導品牌。

哈伯精密公司董事長許文憲，分享他如何帶領公司，從台灣冷卻機小廠，躍升成為全球冷卻機市占冠軍，除一路以來，公司始終保有危機意識，更及早意識到工具機產業轉型，勢在必行，未來除靠政府輔導，產業更要攜手打群架，上下游供應鏈合作接棒、一同轉型，才能掌握輸贏關鍵。

經發局補充，台中市今年第一季經濟指標包含公司登記家數、新登記工廠家數均為全國第一，為扶植更多中小企業成為隱形冠軍，經發局持續提供多元輔導資源，推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，鼓勵中小企業從事技術創新研發與服務模式創新，協助企業轉型發展，今年補助經費合計2,625.6萬元，將於5月中公告受理申請。

此外，經發局近期也攜手逢甲大學開辦「台中市企業先進智造學院」，以智慧製造專業課程、專家輔導團，協助企業掌握關鍵轉型契機，邁向全球先進製造行列。

17日論壇活動，包括經發局長張峯源、工策會總幹事黃于珊、數位發展部數位產業署長呂正華、經濟部工業局知識服務組長林碧郁、各專家學者，及公司代表等產官學代表，皆到場分享交流，市議員黃馨慧也派員共襄盛舉。