民進黨總統候選人賴清德搶先起跑，勤跑組織行程、各縣市信賴台灣之友會陸續成立。針對總統蔡英文、賴清德拚選戰差別在哪？前立委郭正亮指出，蔡英文表現比較自然，賴清德就「很ㄍ一ㄥ」。蔡英文由幕僚調教一下，還可以到八成狀態；賴清德大概只有五成的狀態，像他那天網路直播在線不到1000 人，太誇張了。

郭正亮17日在《下班瀚你聊》節目中表示，蔡英文找網紅都找得非常精準，蔡英文順從幕僚，然後把她的個性，適應文宣的演出，比賴清德自然多了。賴清德就「很ㄍ一ㄥ」。

郭正亮舉例表示，2004年，他曾幫阿扁助選過，他們一群人剛好到大同區，然後阿扁就說，那麼多記者來辛苦，大家就進來鬍鬚張包場，然後鬍鬚張的老闆張永昌也來店裡，攝影機開錄時，阿扁就順便介紹滷肉飯，好自然。

郭正亮表示，蔡英文由幕僚調教一下，還可以到八成狀態；賴清德大概只有五成的狀態，像他那天網路直播在線不到1000 人，太誇張了。