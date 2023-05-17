IU 30歲生日當天出席Gucci 2024早春系列大秀。（CFP）

義大利品牌GUCCI 2024早春系列大秀選擇首爾的景福宮舉辦，是這約600年歷史的美麗宮殿首度出借辦秀，話題十足，也吸引東西50組影劇圈大咖到場，有如舉辦大型頒獎典禮，韓國女星IU少見的以略透視白色洋裝現身，搭配身後景福宮古色古香的建築，讓人不經聯想到她的經典角色《步步驚心：麗》，大秀當日是她生日，吸引大批粉絲應援慶生。

達珂塔強生火辣現身GUCCI 2024早春系列大秀。（GUCCI）

這場大秀因粉絲擠爆周邊的鐘路區，明星選擇提前到到場，國際明星瑟夏羅南、「緋紅女巫」伊莉莎白歐森天黑之前搶先穿越在崇禮門、勤政殿中間廣場，以度假心情好好欣賞景福宮之美，達珂塔強生也選擇黑色透視裝火辣出擊，下身網紗裙僅穿黑內褲，由於景福宮內部不可穿著過於暴露的服飾，因此她觀秀時搭上長黑色皮衣，造型又增添一點率性的氛圍。

NewJeans Hanni以白色套裝亮相，乖巧的模樣讓不少媒體被現場圈粉。（CFP）

李帝勳以淡藍色的西裝外套亮相，面對鏡頭總是親切的一一回應。（GUCCI）

林智妍以優雅奢華的黑色短洋裝現身，面對媒體總是笑臉迎人十分親民。（CFP）

THE BOYZ. 永勳、柱延出席GUCCI 2024早春系列大秀。（CFP）

伊莉莎白歐森以銀色襯衫搭配紅色短裙亮相，進場時挽著老公的手看起來十分愜意。（GUCCI）

GUCCI這次使出人海戰術，李政宰、申敏兒、NewJeans Hanni、鄭敬淏、THE BOYZ. 永勳、柱延、金喜愛、具教煥、李洙赫、林智妍等偶像、電視、電影明星齊聚一堂，即使是百想、青龍電影節等都難以看到，演員李帝勳、歌手Jay Park更是親切向台灣粉絲問好，前者以手指愛心示愛，後者則以別出心裁的Rap方式打招呼，讓台灣粉絲開心不已。

GUCCI 2024早春大秀與韓國元素作結合，傳統韓服的上窄下寬的輪廓也被重新形塑。（GUCCI提供）

GUCCI 2024早春大秀將近年在韓國火紅的滑板運動，運用於本季服裝當中。（GUCCI提供）

此次大秀仍是Gucci設計團隊共同推出的系列，輪廓以品牌90年代服裝為靈感，整體風格遊走於正式與休閒運動間，除有受品牌客層喜愛的奢華套裝外，也有許多街頭感十足的單品，並融入大量的韓國在地元素，參考當地街頭潮流、傳統元素，如將韓流行的滑板運動、漢江上的風帆運動等融入，例如潛水衣、寬鬆的滑板服等，鮮明的對比也意外撞出特別的美學，而韓服常見的上窄下寬的輪廓也被運用得淋漓盡致。

GUCCI 2024早春系列與韓插畫家Ram Han合作。（GUCCI提供）

另外此次T恤上的圖騰，則有部分圖騰與擅長迷幻色調、超現實插圖的韓國插畫家Ram Han 合作，與近期在年輕族群間流行起的大圖騰T恤風潮十分吻合。

品牌設計團隊甚至韓了解當地文化特色後，翻閱歷史檔案庫後，將品牌經典紅綠織帶翻出大量使用，同時也將他與經常運用織帶穿戴的傳統韓服連結，如將品牌織帶做成韓服胸前常見的緞帶、男性韓服常使用的腰帶等，碰撞出兼具韓國文化底蘊與品牌歷史的系列單品。另外本季也出現不少解構式設計，可拆卸的服裝單品於秀場中重複出現，如上套看見飛行外套、下套就看見它已被拆成晚禮服裙子，實穿性很高，同時為使單品可拆卸增加的拉鍊設計，也讓服裝造型感更加強烈。

GUCCI 2024早春系列顏色繽紛，擁有許多2010年代最潮的顏色。（GUCCI提供）