一名女子透過交友軟體認識一位王姓男子，兩人相談甚歡後見面交往，沒想到兩人愛火滿溢，不久後就懷孕但又流產，女子也在流產後發現原來王男早是已婚身分，甚至遭到正宮提告侵權求償，讓她深受打擊因此和王男翻臉，對他求償百萬精神撫慰金。

女子懷孕又流產後挨告，分手男友後反告男友要求精神賠償。（示意圖／翻攝自pexels）

根據判決書指出，女子主張2020年時透過交友軟體認識王男，當時對方帳號顯示未婚，並寫出「如果找到合適的對象就結婚」，兩人配對後在同年5月開始交往，一個月後就展開同居生活，期間她都沒有察覺有異，直到8月懷孕並不慎流產後，王男態度出現變化，甚至有次打給對方一名自稱是王男妻子的人接電話，她才發現王男是有婦之夫，隨後在同年11月分手後女子遭到正宮提告。

她也因此承受巨大心理傷害，並看了身心科，她認為是王男造成她侵害配偶權，因此向王男提告，求償100萬精神撫慰金。但王男表示，兩人同居時女子就看過他的深身分證，知道他是已婚身分，至於交友軟體的簡介是一時不察，並非有意隱瞞。

新北地院審理該案件後，認為王男確實隱瞞已婚身分，且女子在知情後就和對方分手，不過評估雙方社經地位後，判王男只須要賠償女子10萬元即可，全案仍可上訴。

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