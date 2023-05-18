大陸廣東近日發生一起恐怖車禍，一家五口前往和朋友聚餐，由於喝了酒，本想著要叫代駕，但已經十年沒摸過方向盤的奶奶堅持要開車，最後在回家途中的一座小橋突然失控，加速掉進了河裡，一家五口全死亡。

綜合陸媒報導，事發於5日晚間，一家五口一起與朋友聚餐，其中包括父親，母親，奶奶，一個5歲的女孩和一個9個月大的男孩；由於當晚父親和母親都喝了酒，已經有十年沒摸過方向盤的奶奶拒絕找代駕，堅持要開車，結果車子駕駛到回家途中的一座小橋時，忽然失去了控制，加速掉進了河裡。

事發後，當地有關部門組織了藍天救援隊展開打撈工作，車子撈上來之後，3名成年人都在車子裡，確認已經死亡；而2名小孩並不在車內，猜測可能是落水之後，被水從車窗沖走了，後來這2名小孩也被尋獲，但已經沒有生命跡象。

知情人爆料指出，其實一開始孩子的媽媽是叫了代駕的，但孩子的奶奶堅決不同意，代駕到了之後，奶奶可能是不想花錢，逞強自己開車，要求把代駕退掉；由於奶奶十年沒開過車了，過橋的時候，誤把油門當煞車，導致了悲劇的發生。不過這些消息都並未證實，目前相關部門已針對這起車禍展開調查，具體原因仍待進一步釐清。

更多 CTWANT 報導