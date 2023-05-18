很多存股族為穩定領股息，經常要用市場上的年配、季配息產品DIY，透過多種標的不同月份領息，自製像每個月領薪水的《月領息》效果，不過未來可以變輕鬆了！

復華投信將於5月24日開始募集可以月月領息的股票型ETF(00929)，輕鬆讓存股族圓夢，月月領息不用辛苦自選組合，讓存股族在資金規劃上將能更加彈性，實現輕鬆掌握現金流的願望；而且這檔ETF所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」百分之百投資台灣最具競爭力的電子科技股，該指數在過去5年平均股息率達7.5%，累積報酬率逾108%更展現優異的填息能力，可說是月配、優息及填息三種願望一檔搞定。

00929預計6月初掛牌，最快7月首次除息

復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人許忠成指出，這檔ETF的代號是00929，每個月底皆會進行收益評價並每月配息，而且產品設計追求配息穩定、平滑，如此可以讓投資者做好現金流管理，目前將於5月24日至26日進行募集，預計6月9日掛牌交易，並在當月底第一次評價，最快7月中旬首次除息、8月中旬領息。

追蹤指數5年平均股息率達7.5%

根據台灣指數公司截至今(2023)年2月底資料，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，此指數去年股息率達8.2%，優於MSCI臺灣ESG永續高股息精選30、臺灣高股息等主要高息指數的5.4%及7.6%；也高於台股及電子指數同期的3.7%、3%；此外，觀察近5年平均股息率則有7.5%。

5大篩選成分股機制 專挑配息又能填息的科技股

不過，電子科技股百百種，00929究竟如何精選成分股？

此檔ETF使用5大篩選成分股機制，先鎖定上市櫃市值前200大，並且高達50億元的電子科技類股，以及股東權益報酬率(ROE)連續3年大於零；將過去1年波動度最高的10%股票刪除，再將近5年、近3個月本益比差距最低的前10%股票，以及近3年平均殖利率最低的前10%個股、近5年現金股利變異細數最高的前10%剃除；最後再以當年度已宣告現金股息，精選出40檔成分股。

專家表示，透過以上提及的篩選機制，除了避免選到景氣循環股之外，還可排除股利變動大及波動度高的電子科技類股，且每年6月會調整成分股，周轉率僅約40%，可節省投資成本。

00929月配息ETF 小資存股族省下二代健保補充保費

復華投信新金部副總廖崇文強調，00929追蹤指數的成分股雖是電子科技股，但不是一般的科技ETF，而是科技『高股息』ETF，因此無須以純電子股來看待，因整體波動度會較電子股低，與大盤差不多。

00929台灣科技優息，月月配息。小資存股省成本(圖片來源/復華投信)

除此之外，小資存股族申購00929還可省下二代健保補充保費。00929基金經理人許忠成指出，由於單次股利逾2萬元，依法要繳納2.11%的健保補充保費率，也就是若每年領息12萬元，買月配息ETF每次領1萬元，即不用交補充保費；若買季配息ETF，每次領3萬元就要繳交補充保費，估算一年會少領2532元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。