新竹科學園區吸引不少從事科技業的人才在當地居住，房價也跟著水漲船高，有工程師網友透露自己All in投資新竹房地產十年，資產翻了十倍，但他卻感嘆，有了錢卻錯過在台北五光十色的生活，相當空虛。

該名網友在PTT論壇上發文回顧自己的經歷，具備理工宅、清交及園區工程師背景的他，一直將台北視為理想國，有豐富的夜生活可以享受，但是去內科面試後才發現待遇是新竹的9折，實際薪資甚至只有6、7成，因此還是決定到新竹工作，甚至All in新竹的房地產。

原Po透露，投資新竹房地產十年後，資產已經翻了十倍以上，但內心卻感到非常空虛，「資產只是保護生活收支的一種防護罩，經濟上不用煩惱了，但是少了台北生活的浮華體驗，似乎是有所得有所失，因為不年輕了，這時候去台北體驗的意義似乎也不大了吧。」

回首來時路，原Po好奇網友們會如何選擇，引起不小討論，「賣掉去台北，未來不是夢」、「錢應該大於All吧」、「能理解你的痛點，42歲，體力不如年輕，想談戀愛又已經沒了衝勁，不甘心呀」、「錢才是你能不能選擇的關鍵，至少你還有錢，想開一點吧。」