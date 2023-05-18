大陸電動車市場正在快速成長，根據外媒報導，大陸品牌蓄勢待發，其最大的本錢就是售價便宜、性價比高，歐美日車廠恐難敵價格戰。

根據《INSIDER》報導，大陸是全球最大的電動車市場，在大陸市場美國電動車已經被擊敗，報導分析大陸品牌電動車的優勢在於，其相較福特、通用等品牌的電動車更為便宜，且品質與效能又更好。此外，大陸電動車品牌更已經開始在歐洲銷售，想趁勢扭轉百年來的市場版圖。

從過往歷史來看，在1970年代，豐田和本田等日本汽車公司推出價格適中且省油的汽車，讓美國汽車製造商望塵莫及，韓國品牌也同樣主打省油、便宜，持續蠶食福特與通用的市占率。前克萊斯勒 執行長Bill Russo說，「這些品牌做過的事，大陸品牌絕對有可能再來一次。」他強調市場很現實，誰不想買更划算的車呢？

值得關注的是，大陸新一代的平價電動車，不光只有便宜而已，其在電動車生產的技術上，已找到了低價與品質之間的甜蜜平衡點，最終考驗只剩下兩個，包括產品本身的耐久度以及政治因素。

報導提到，大陸電動車產品的耐久度還需要時間驗證，此外，大陸品牌要進軍美國不容易，得先加收27.5%關稅，非北美生產的電池和電動車，還無法獲得7500美元的減稅補助，生產成本和大陸的工廠相比將是天壤之別，競爭力自然大打折扣。

但整體來看，平價的大陸電動車有機會扭轉百年來的汽車版圖，用強大的性價比優勢搶攻全球市場。