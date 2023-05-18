前中研院院長李遠哲日前接受媒體專訪時，抨擊總統蔡英文提出的「能源轉型」政策，以及號稱推動的2050淨零排放，根本做不到。對此，前立委郭正亮17日就預言，「能源牌是國民黨今年最好打的牌，現在台灣支持核能的有超過50％的民眾，完全可以放手去打」，引發討論。

對於媒體持續關心核廢料問題，侯友宜日前提到，核廢料是心裡的痛，他屢次跟台電溝通，核廢料不應放在都市化人口稠密區，應該要有一個專業評估安全的放置場所，希望台電盡快把終極處置場確定下來。侯友宜更強調，最重要是核安的問題，尤其核廢料存放地點，希望先這個議題請中央明確化後，讓新北市核安沒有問題，再談核電的問題。

郭正亮17日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「能源政策本來是國民黨這次大利多的牌，就是卡在侯友宜對核電的主張，你當了總統候選人，還能用儲存槽要居民同意的邏輯嗎？」郭正亮也坦言，「能源牌比兩岸牌更容易打，兩岸很複雜，還牽涉到美國的態度，有點綁手綁腳；能源是完全沒有綁手綁腳，而且現在台灣支持核能的有超過50％的民眾，完全可以放手去打」。

郭正亮最後認為，「能源牌是國民黨今年最好打的牌，這不只是核電問題，還有缺電，包括綠電做到現在不到10％，2025是20％，絕對銜接不上，再來電價一定會漲，太好打了」。