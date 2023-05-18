國民黨黨主席朱立倫17日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜；同時民眾黨秘書長周台竹也宣布，民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參加2024總統大選，加上日前確定代表民進黨參選2024的副總統賴清德，三腳督態勢正式成形。而近日就有一份最新的民調指出，有33.6％的民眾看好「國民黨侯友宜」會當選，有29.4％的民眾看好「民進黨賴清德」會當選，有25.0％的民眾看好「民眾黨柯文哲」會當選，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》17日起進行網路民調，針對「三黨2024總統參選人出爐，你看好誰能當選？」台灣民眾對這件事情的看法，截至17日晚間23時，已有3萬2千人參與投票，其中有33.6％的民眾看好「國民黨侯友宜」，有29.4％的民眾看好「民進黨賴清德」，有25.0％的民眾看好「民眾黨柯文哲」，另有12.0％的民眾「不知道／沒意見」。

而侯友宜也在臉書上表示，謝謝所有同志和朱立倫主席給他肯定，更重要的是他要謝謝郭台銘董事長在經濟上為台灣做出重大貢獻後，更展現了為國為民的精神，和大家一起團結打拚。侯友宜說，現階段國際情勢兵凶戰危，國內政局衝突對立，百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，再次讓政黨輪替，唯有再次讓政黨輪替，才能夠救國家、救台灣！我們要展現破釜沉舟的決心！

侯友宜強調，要參選，就要勝選！要參選，就要團結國家！要參選，就要帶給人民希望！守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他一生唯一的信念，永不改變。侯最後說，「我是侯友宜，中國國民黨總統參選人，我參選，是為了贏回國家的光榮，台灣的繁榮，讓我們不分彼此，挺身團結，讓台灣勝利！」