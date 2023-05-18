美國債務上限呈現僵局，兩黨仍對上調舉債上限存有分歧。頂級經濟學家警告，美國債務違約危機不僅關乎美國人經濟福利及金融穩定，更可能危及美國的國際信譽。

商業內幕報導，美國債券基金巨擘PIMCO（太平洋投資管理公司）前執行長埃里安（Mohamed El-Erian）針對目前的僵局進行評估，已經有多位專家警告其所帶來的嚴重經濟和金融風險。

埃里安周二（16日）在推特發文警告，美債上限僵局不僅對美國人經濟福利，以及金融穩定構成威脅，許多人期待美國重新在全球經濟和金融領域上，扮演建設性角色，而當前的僵局可能進一步損害美國在良好經濟管理上的國際信譽。

近幾個月，美國兩黨就提高債務上限問題難以達成共識，財政部長葉倫（Janet Yellen）多次警告，可能會損害金融市場，並造成經濟和金融風暴。

摩根士丹利、高盛等142名金融高層連署致函拜登及國會，呼籲盡快採取行動，否則可能會引爆股災。

埃里安此前表示，美債上限是全球經濟未來走向的四大決定性因素之一，另外還包括聯準會為打擊通膨所做的行動。